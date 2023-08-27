Российские банки ограничили прием долларов с конца августа: что-то знают

Нечто необычное происходит на финансовом рынке РФ, некоторые банки стали ограничивать обращение с долларами и евро. А некоторые финансовые организации и вовсе поставили на приеме иностранной валюты крест.

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Например, с 28 августа «Юникредит банк» установил комиссию в 5% на внесение наличных долларов и евро на счета россиян. С 22 августа, Ситибанк приостановил покупку долларов и евро в кассах отделений.

Ранее комиссии за внесение наличных евро и долларов через свои банкоматы до 10 % ввел «Тинькофф банк» и «Ренессанс Банк». Райффайзенбанк приостановил прием долларов и евро через кассу у физлиц.

Источник: 1prime.ru