От ванили до гвоздики: какие ароматы станут настоящей роскошью этой осенью

Парфюм. Фото: Global Look Press

Воспользуйтесь советами экспертов.

Осень – повод сменить парфюм. Важно учитывать стойкость ароматов перед повышенной влажностью в этот период.

Во-первых, присмотритесь к аромату ванили. Для весенне-летнего периода парфюм с ванилью будет тяжелым. Но осенью ваниль скрасит серые будни.

Во-вторых, шоколадные и кофейные ноты и еще аромат выпечки создадут атмосферу тепла и уюта осенью.

В-третьих, тропические ноты в комбинации с аккордами смолы или мха будут идеальны на осень.

В-четвертых, сандаловое дерево, амбра и мускус станут настоящими афродизиаками в холодное время года.

Корица, кардамон и гвоздика могут окутывать легкой вуалью или стать основой парфюма. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.

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