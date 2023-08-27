От ванили до гвоздики: какие ароматы станут настоящей роскошью этой осенью

Во-вторых, шоколадные и кофейные ноты и еще аромат выпечки создадут атмосферу тепла и уюта осенью.

В-третьих, тропические ноты в комбинации с аккордами смолы или мха будут идеальны на осень.

В-четвертых, сандаловое дерево, амбра и мускус станут настоящими афродизиаками в холодное время года.

Корица, кардамон и гвоздика могут окутывать легкой вуалью или стать основой парфюма. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.