Куда посадить пионы, чтобы потом они роскошно цвели: даже 2 часа тени убивают

Пионы очень светолюбивы, выбирайте для них максимально солнечное место. Такое, где растения будут освещаться весь день, пишет КП.

Если на пионы будет падать тень всего каких-то 2 – 3 часа, растение или будет плохо цвести, или вообще не даст бутонов.

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При пересадке пионов на другое место выбирайте также сухой участок, поскольку растения не любят застоя воды. По этой причине пионы не хотят расти и цвести в низине.

И еще пионы не выносят сквозняков, найдите для них тихое защищенное место.