Польза или вред: зачем мастер маникюра подпиливает ноготь с обратной стороны

Эксперты объяснили, зачем мастера маникюра подпиливают ноготь с внутренней стороны в конце процедуры.

Некоторые девушки и женщины считают мастера некомпетентным, когда он начинает спиливать ногти после покрытия.

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Но на самом деле подпиливание ногтей с обратной стороны подтверждает профессионализм мастера маникюра. Такое действие обеспечивает более длительную носку покрытия, чем обычно. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.