Разрежьте на дольки: как винную пробку превратить в зажим для пакета

Винная пробка. Фото: Global Look Press 

Попробуйте сделать это с пробкой из-под вина.

Пакеты со специями из магазина не так просто закрыть после первого использования.

Распечатанная пачка не закрывается после вскрытия. Поэтому важно найти зажим для пакетика. И лучше всего сделать зажим самостоятельно.

Нужно взять винную пробку и разрезать ее на дольки. И еще важно сделать на каждой дольке надрез. Так получаются идеальные зажимы для пакетов по доступной цене. Об этом рассказали в vnimanie.pro.

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Напомним, ранее стало известно, какие продукты не разогревают в микроволновке.

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