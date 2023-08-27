Разрежьте на дольки: как винную пробку превратить в зажим для пакета

Пакеты со специями из магазина не так просто закрыть после первого использования.
Распечатанная пачка не закрывается после вскрытия. Поэтому важно найти зажим для пакетика. И лучше всего сделать зажим самостоятельно.
Нужно взять винную пробку и разрезать ее на дольки. И еще важно сделать на каждой дольке надрез. Так получаются идеальные зажимы для пакетов по доступной цене. Об этом рассказали в vnimanie.pro.
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