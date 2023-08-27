Не смейте класть это: какие продукты не разогревают в микроволновке

«Грибы содержат большое количество белка внутри, а потому не стоит их разогревать в микроволновке. Белок при нагреве меняет свою структуру, в результате чего может быть нарушена правильная работа желудка», – отметили в sterlegrad.ru.

Также не стоит разогревать в микроволновке яйца и грудное молоко. Зерновые каши, мед, зелень, замороженные ягоды – все это тоже не стоит класть в микроволновую печь. Как и кисломолочные продукты, острый перец и замороженное мясо.