Восьмерка в имени: кто является приманкой для денег с точки зрения нумерологии

Важно суммировать все цифры ваших букв. Полученное двузначное число стоит снова сложить. Если получилась восьмерка, то можно радоваться. Так как деньги и успех будут с вами всегда.

Среди мужских «денежные» имен с восьмеркой можно выделить Арсения, Артемия, Валерия, Егора и других.

У девушек «денежные» имена с восьмеркой – это Екатерина, Галина, Пелагея, Аида, Лейла, Роза и т.д. Об этом рассказали в life.ru.