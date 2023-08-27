Восьмерка в имени: кто является приманкой для денег с точки зрения нумерологии

Стало известно, кто является настоящим магнитом для денег.
Оказалось, китайские нумерологи считают особенными тех, в именах которых есть восьмерки.
Каждая буква соответствует определенной цифре. Если «А» – это 1, то «Б» будет 2, а «В» – 3 и так далее. После 9 счет вновь начинается с единицы.
Важно суммировать все цифры ваших букв. Полученное двузначное число стоит снова сложить. Если получилась восьмерка, то можно радоваться. Так как деньги и успех будут с вами всегда.
Среди мужских «денежные» имен с восьмеркой можно выделить Арсения, Артемия, Валерия, Егора и других.
У девушек «денежные» имена с восьмеркой – это Екатерина, Галина, Пелагея, Аида, Лейла, Роза и т.д. Об этом рассказали в life.ru.