Кто из знаков способен на предательство: астрологи советуют быть острожными с ними

Предательство. Фото: Global Look Press 

Присмотритесь к своему окружению, среди них могут быть предатели.

Астропсихолог Елена Блокина-Мечталина рассказала, что некоторые знаки чаще остальных предают близких и друзей.

Оказалось, что Близнецы любят авантюры. Поэтому им свойственно рассказывать всем о тайных моментах и секретах друзей.

И это обычно становится поводом обвинить их в предательстве.

Рыбы могут не сдержать свое обещание. И еще они могут отомстить, даже когда прошло много времени после обиды.

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Водолей может бросить близкого человека в любой момент, если ему просто наскучит. Об этом рассказали в wday.ru.

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