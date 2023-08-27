Кто из знаков способен на предательство: астрологи советуют быть острожными с ними

И это обычно становится поводом обвинить их в предательстве.

Рыбы могут не сдержать свое обещание. И еще они могут отомстить, даже когда прошло много времени после обиды.

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Водолей может бросить близкого человека в любой момент, если ему просто наскучит. Об этом рассказали в wday.ru.