Надо всего два стакана на грядку — хилые перцы и томаты станут сочными и яркими: простой трюк ленивых дачников

Чтобы сделать чудо-подкормку, надо смешать всего одну столовую ложку пищевой добавки с ведром отстоявшейся теплой воды. Отмечается, что сразу можно идти на огород.

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Агроном советует на каждый кустик использовать до двух стаканов удобрения. Но важно знать, что процедуру надо делать в вечернее время. Эксперт заверила, что в скором времени хилые плоды начнут зреть куда быстрее, пишут «Белновости».