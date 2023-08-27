Надо всего два стакана на грядку — хилые перцы и томаты станут сочными и яркими: простой трюк ленивых дачников

Многие дачники сталкиваются с такой проблемой, что в августе на грядках оказываются недоспевшие плоды. Это случается с помидорами и перцами. Но даже такой урожай можно спасти. Агроном Анастасия Коврижных раскрыла средство, которое помогает при такой неприятности. По ее словам, огородные культуры можно заставить дозреть в короткие сроки, если использовать лимонную кислоту.
Чтобы сделать чудо-подкормку, надо смешать всего одну столовую ложку пищевой добавки с ведром отстоявшейся теплой воды. Отмечается, что сразу можно идти на огород.
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Агроном советует на каждый кустик использовать до двух стаканов удобрения. Но важно знать, что процедуру надо делать в вечернее время. Эксперт заверила, что в скором времени хилые плоды начнут зреть куда быстрее, пишут «Белновости».