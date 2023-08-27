Эти продукты останутся по прежней цене – вердикт магазинов

Эксперты назвали продукты, у которых ценники останутся прежними. Магазины не потребуют больше денег.

Оказалось, что стоимость рыбы, птицы, сыра и молока не будет увеличена. То же коснется овощей, хлеба, туалетной бумаги, порошка и гигиенических средств.