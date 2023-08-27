Эти продукты останутся по прежней цене – вердикт магазинов

Продукты. Фото: Global Look Press 

Россиян обрадовали решением.

Эксперты назвали продукты, у которых ценники останутся прежними. Магазины не потребуют больше денег.

Оказалось, что стоимость рыбы, птицы, сыра и молока не будет увеличена. То же коснется овощей, хлеба, туалетной бумаги, порошка и гигиенических средств.

«Порядка 30 торговых сетей из 25 регионов России приняли на себя добровольные обязательства по ограничению собственных наценок на уровне не более 5% от закупочной цены на отдельные категории социально значимых товаров», – заявили в tass.ru.

Напомним, ранее стало известно, какое растительное масло советует «МаркаКачества».

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