Три аксессуара для омоложения: что выбрать тем, кто хочет «убрать» у себя несколько лет

Эксперт в области моды рассказала, какие три украшения преобразят вас до неузнаваемости.

Оказалось, массивные солнцезащитные очки особенно в розовой или красной оправе идеально подойдут тем, кто желает омолодиться. Они скроют все морщинки на лице.

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Стилист Шэрон Граубард добавила, что яркие колготки омолодят ножки. Через цветную ткань пропадут все венки и сосудистые звездочки.