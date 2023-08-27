Три аксессуара для омоложения: что выбрать тем, кто хочет «убрать» у себя несколько лет

Украшения. Фото: Global Look Press 

Прислушайтесь к советам стилиста.

Эксперт в области моды рассказала, какие три украшения преобразят вас до неузнаваемости.

Оказалось, массивные солнцезащитные очки особенно в розовой или красной оправе идеально подойдут тем, кто желает омолодиться. Они скроют все морщинки на лице.

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Стилист Шэрон Граубард добавила, что яркие колготки омолодят ножки. Через цветную ткань пропадут все венки и сосудистые звездочки.

Металлические многослойные украшения с добавлением жемчуга скроют несовершенства кожи в области шеи. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.

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