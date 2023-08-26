Сразу надо отметить: Володина назвала «опорные» даты в сентябре, вокруг которых проще добиться результата

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По ее словам, ближайшая «опорная» дата выпала на 27 августа. В такой день можно добиться желаемого через через борьбу и усилия. В сентябре также есть такие даты: 19 и 23.

А очень легко исполнить желания можно будет 4 и 25 сентября. А вот 6 сентября кому-то будет легко достигнуть успеха, а кому-то придется приложить усилия. Но и этот день повышает шансы на то, что все сложится лучшим образом. Информацией Володина поделилась в свет Телеграм-канале.