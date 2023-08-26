Достаточно щепотки, и пятна жира исчезнут с одежды без стирки: этот трюк знают немногие

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По данным портала Тut News, в этой ситуации выручит простая рисовая мука. Чтобы спасти вещь, надо всего лишь нанести на проблемное место немного пищевого продукта и оставить на ночь.

Утром буквально произойдет чудо — от пятен жира ничего не останется. Однако нужно будет встряхнуть ткань и убрать муку. При необходимости можно прополоскать изделие в воде без порошка и мыла.