Достаточно щепотки, и пятна жира исчезнут с одежды без стирки: этот трюк знают немногие

Порой вещи пачкаются такими жидкостями, которые крайне сложно отстирать. Еще более обидно, когда это наряд, который вообще нельзя стирать. Однако если жирные пятна появились на одежде или кухонных полотенцах, то тут может помочь не только стиральный порошок. Решить такую распространенную проблему может то, что у многих хозяек всегда в кухонном шкафчике.
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По данным портала Тut News, в этой ситуации выручит простая рисовая мука. Чтобы спасти вещь, надо всего лишь нанести на проблемное место немного пищевого продукта и оставить на ночь.
Утром буквально произойдет чудо — от пятен жира ничего не останется. Однако нужно будет встряхнуть ткань и убрать муку. При необходимости можно прополоскать изделие в воде без порошка и мыла.