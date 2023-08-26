Сделайте это с розовым кустом до начала сентября: он тут же начнет выпускать свежие бутоны

Если посмотреть на розовые кусты в конце лета, можно предположить, что их цветение близко к завершению. Но это не так. Процесс можно запустить по второму кругу. Поверьте, силы у растения есть. Вам потребуется только направить их в нужное русло.

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Агроном Елизавета Тихонова рассказала о том, что роза будет ярко и пышно цвести до первых заморозков, если воспользоваться одной маленькой хитростью.

Речь не о подкормке, а о стрижке. По заверениям эксперта, необходимо укоротить имеющиеся цветоносы на 10 сантиметров. После этих манипуляций быстро начнут отрастать новые побеги, на которых в скором времени появятся цветы.

Источник: gorodovoy.ru