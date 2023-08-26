Вносим это удобрение для яблонь каждый год: в новом сезоне ветки ломятся от плодов — успейте до 1 сентября

Чтобы собрать хороший урожай яблок в новом сезоне, нужно подкормить дерево заранее. Удобрение следует вносить в последний летний месяц. Ведь именно в это время у деревьев закладываются почки на будущий год.

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Опытные дачники используют для этих целей раствор древесной золы. Так как несгоревшие древесные остатки содержат весь необходимый набор питательных веществ.

Готовится подкормка просто. Следует взять один литр золы и смешать его с двумя литрами воды. Составу нужно постоять около двух часов. Затем его необходимо пропустить через фильтр и разбавить ведром теплой воды.

Готовый раствор следует внести методом полива, но не под корень, а отступив от ствола на 50-100 сантиметров. Чем взрослее яблоня, тем больше должно быть расстояние.

Источник: gorodovoy.ru