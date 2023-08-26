Россияне ринулись скупать квартиры пока это выгодно: что происходит на вторичном рынке

Доцент базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» «Инновационный менеджмент и социальное предпринимательство» РЭУ имени Плеханова Ксения Садыкова рассказала, что сейчас происходит с недвижимостью. Она пояснила, что на повышение спроса на вторичное жилье повлияло несколько факторов.

Так как ЦБ РФ повысил макропруденциальные (заградительные) требования по ипотечным кредитам, то в итоге многие банки повысили ставки на ипотечные кредиты с маленьким первоначальным взносом. И это в основном коснулось программам для приобретения жилья в ипотеку на этапе строительства. Еще банкам пришлось отказаться от околонулевых ставок по субсидированным программам от застройщиков. Это также спровоцировало увеличение спроса на покупку готового жилья во многих крупных городах.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».