Россияне ринулись скупать квартиры пока это выгодно: что происходит на вторичном рынке

В последнее время экономика нестабильна. Этим летом сильно выросли доллар и евро, а вот рубль ослабл. В итоге Центробанк резко повысил ключевую ставку до 12%. Однако аналитики уверены, что это еще не финальная стадия. И как следствие из-за подорожания ипотеки на рынке жилья в Санкт-Петербурге начался ажиотаж на «вторичку».
Доцент базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» «Инновационный менеджмент и социальное предпринимательство» РЭУ имени Плеханова Ксения Садыкова рассказала, что сейчас происходит с недвижимостью. Она пояснила, что на повышение спроса на вторичное жилье повлияло несколько факторов.
Так как ЦБ РФ повысил макропруденциальные (заградительные) требования по ипотечным кредитам, то в итоге многие банки повысили ставки на ипотечные кредиты с маленьким первоначальным взносом. И это в основном коснулось программам для приобретения жилья в ипотеку на этапе строительства. Еще банкам пришлось отказаться от околонулевых ставок по субсидированным программам от застройщиков. Это также спровоцировало увеличение спроса на покупку готового жилья во многих крупных городах.
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«На фоне появившихся новостей о вероятности повторного повышения ключевой ставки в сентябре и возник ажиотаж на рынке недвижимости. Покупатели спешат заключить сделки, чтобы успеть приобрести жилье на более выгодных условиях», — сказала Садыкова, пишет сайт «А теперь внимание!».