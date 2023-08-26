Как усилить стойкость парфюма с помощью мази: даже дешевые духи будут держаться более суток

Приятные ароматы встречаются не только в премиальном сегменте. Хороший парфюм можно найти и среди бюджетных флакончиков. Но есть одна проблема. Недорогие духи обычно очень быстро выветриваются.

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Знакомая ситуация? Не переживайте, стойкость аромата можно усилить. Для этого не нужно смешивать особые составы. На выручку придет обычный вазелин. Так делали еще наши прабабушки.

Инструкция простая. Распределите аптечную мазь по коже и нанесите на поверх нее духи. Вот увидите: аромат будет с вами не меньше суток.

Источник: thevoicemag.ru