Главная подкормка для капусты: размер кочанов увеличится на 50% — успейте до 5 сентября

Осень уже на пороге. Однако среднеспелые и поздние сорта капусты все еще продолжают рост. Это значит, что их необходимо подкормить. Если обеспечить культуру всеми необходимыми веществами, то размер кочанов может увеличиться на 50%.

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В начале сентября капуста будет рада удобрению из доломитовой муки и борной кислоты. Чтобы его приготовить, нужно смешать 1 килограмм порошка с 7 граммами аптечного препарата.