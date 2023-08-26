Медовые огурчики на зиму: тот самый рецепт, который выпрашивают все подруги — получается нереально вкусно

Надоели обычные соленые огурцы? Сделайте овощи в медовом маринаде. Все, кто пробовал огурчики по этому рецепту, умоляют поделиться секретом приготовления.

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На одну литровую банку вам потребуется: 600 граммов мелких огурцов, 400 миллилитров воды, 50 граммов сахара, 25 граммов соли, 1 зонтик укропа, 4 бутона гвоздики, 2 горошины душистого перца, половина чайной ложки зерен горчицы и кориандра, 3 зубчика чеснока, 2 тонких колечка горького перца, 10 сантиметров листа хрена, 1 сантиметр корня хрена, 2 чайные ложки меда и 60 миллилитров уксуса 9%.

Вымойте огурчики в холодной воде, срежьте оба кончика и замочите плоды на пару часов в холодной воде. Пока овощи отмокают, промойте чеснок, перец, корень и листья хрена. Нарежьте перец кольцами, а корень хрена — полосками.

После этого начните заполнять банку. Поместите на дно стерилизованной емкости половину листьев хрена, укроп, гвоздику, чеснок, колечко горького перца, корень хрена и приправы. Затем уложите огурчики, положите на них оставшиеся листья хрена и еще одно колечко перца.