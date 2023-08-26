Это надо сделать с клубникой в конце лета: спустя год будет море крупной и сладкой ягоды

Понадобится белая горчица, масличная редька и фацелия. Они помогают разрыхлять почву и насыщают ее, а также борются с различными заболеваниями.

Отмечается, что сидеративная масса обладает таким свойством, как защита клубники от вымерзания даже в малоснежные годы.

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Надо смешать семена сидератов и раскидайте под кустами, вокруг них и в междурядьях. После этого обязательно разрыхлите почву и полейте грядку из лейки, пишет автор Дзен-канала «Сад огород лайф».