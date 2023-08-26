Это надо сделать с клубникой в конце лета: спустя год будет море крупной и сладкой ягоды

Многие садоводы выращивают ягоду на своем участке. Самой вкусной считаю клубнику. Однако нужно знать, как за ней ухаживать, чтобы был хороший урожай. Опытные дачники и агрономы в августе-сентябре посыпают этим землю. Они сеют на грядках клубники сидераты, которые помогают насытить почву макро- и микроэлементами, необходимыми для полноценного роста культуры.
Понадобится белая горчица, масличная редька и фацелия. Они помогают разрыхлять почву и насыщают ее, а также борются с различными заболеваниями.
Отмечается, что сидеративная масса обладает таким свойством, как защита клубники от вымерзания даже в малоснежные годы.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Надо смешать семена сидератов и раскидайте под кустами, вокруг них и в междурядьях. После этого обязательно разрыхлите почву и полейте грядку из лейки, пишет автор Дзен-канала «Сад огород лайф».