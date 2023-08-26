Это надо сделать с клубникой в конце лета: спустя год будет море крупной и сладкой ягоды

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Опытные садоводы в августе-сентябре рассыпают это на грядках, чтобы напитать землю.

Многие садоводы выращивают ягоду на своем участке. Самой вкусной считаю клубнику. Однако нужно знать, как за ней ухаживать, чтобы был хороший урожай. Опытные дачники и агрономы в августе-сентябре посыпают этим землю. Они сеют на грядках клубники сидераты, которые помогают насытить почву макро- и микроэлементами, необходимыми для полноценного роста культуры.

Понадобится белая горчица, масличная редька и фацелия. Они помогают разрыхлять почву и насыщают ее, а также борются с различными заболеваниями.

Отмечается, что сидеративная масса обладает таким свойством, как защита клубники от вымерзания даже в малоснежные годы.

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Надо смешать семена сидератов и раскидайте под кустами, вокруг них и в междурядьях. После этого обязательно разрыхлите почву и полейте грядку из лейки, пишет автор Дзен-канала «Сад огород лайф».

 

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