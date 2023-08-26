Как подготовить петунию к зимовке: оказывается, растение относится к многолетним — многие не знают

Многие садоводы-любители даже не догадываются о том, что петуния относится к многолетним растениям. Они каждый год сеют семена, чтобы ближе к лету получить подросшие кусты. А на самом деле этих хлопот можно избежать. Нужно всего лишь правильно подготовить петунию к зимовке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Приступайте к делу до наступления морозов. Для начала обработайте кусты от болезней и вредителей. Можно использовать химические или биологические препараты. Все зависит от ваших предпочтений.

Затем пересадите цветок из открытого грунта в просторный горшок с питательной почвосмесью. Укоротите побеги растения на 60-70% и занесите петунию в дом.

Чтобы цветок перезимовал с комфортом, нужно обеспечить ему температуру около +15°C, влажность воздуха в районе 80% и десятичасовой световой день. Поливать необходимо умеренно, примерно раз в 10 дней. Удобрения в период покоя вносить не нужно.

Держите растение в таком состоянии не менее 2 месяцев. Затем начинайте плавно повышать температуру, увеличивать количество воды и вносить подкормки. Если все сделать правильно, петуния порадует вас ярким цветением уже ранней весной.

Источник: izvmor.ru