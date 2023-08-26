От таких котлет у всех слюнки текут: просто добавьте это в фарш — станут сочными и нежными

Именно этот ингредиент делает фарш более сочным и нежным. С его помощью регулируется текстура. Однако тут нельзя переусердствовать. Целая буханка точно не должна оказаться в фарше. Эксперт пояснила, как в такой ситуации соблюсти верные пропорции.

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