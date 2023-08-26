От таких котлет у всех слюнки текут: просто добавьте это в фарш — станут сочными и нежными

Многие любят готовить пюре с котлетами. Порой это излюбленное блюдо у мужчин. Но приготовить котлеты так, чтобы они не были сухими и черствыми могут не все. Надо знать тонкости, чтобы все получилось идеально. Фудблогер Олеся Воронова рассказала, сколько на самом деле нужно хлеба, чтобы сделать фарш для котлет получился бесподобным.
Именно этот ингредиент делает фарш более сочным и нежным. С его помощью регулируется текстура. Однако тут нельзя переусердствовать. Целая буханка точно не должна оказаться в фарше. Эксперт пояснила, как в такой ситуации соблюсти верные пропорции.
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«Если вы предпочитаете более нежные и сочные котлеты, то рекомендуется добавлять хлеба примерно 1/3 часть от общего количества фарша. Например, на 500 граммов фарша — 165 граммов хлеба. Также рекомендуется замачивать хлеб в молоке или воде», — сказала фудблогер, пишет сайт «А теперь внимание!».