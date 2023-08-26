Как избавиться от запаха кошачьей мочи за 10 минут: залейте лоток этим раствором и подождите

Владельцы кошек не понаслышке знают о том, как неприятно может пахнуть лоток их пушистого питомца. Дело даже не в том, что нужно чаще убирать за животном. Причина в другом. Запах мочи быстро пропитывает поверхность пластика. Мылом и стиральным порошком тут не обойтись.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Поэтому приходится искать другие варианты. И они есть. Об этом мало кто догадывается, но избавиться от вони можно с помощью аптечного препарата. Речь идет о йоде. Потребуется всего одна столовая ложка препарата, чтобы проблема осталась в прошлом.

Инструкция простая. Растворите йод в литре теплой воды. Залейте кошачий лоток получившимся средством. Подождите около 10 минут, затем ополосните его водой и протрите насухо. Вы будете удивлены: запах исчезнет, словно его и не было.

Источник: tut-news.ru