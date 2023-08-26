Запаситесь солью, содой и уксусом: этот хитрый трюк поможет очистить сковородку от сажи и нагара

На кухне зачастую появляется посуда, которую проблематично отмыть обычным моющим средством. Примечательно, что опытные домохозяйки нашли выход из такой ситуации. Если на сковородке остались сажа и нагар, то можно использовать всего несколько недорогих ингредиентов, чтобы вернуть ей былую чистоту на помощь придет народное средство, которое быстро очистит посуду.
Отмечается, что грязную поверхность посуды сначала щедро нужно посыпать солью и содой. Затем сверху надо обильно полить средством для мытья посуды. После следует загрязненную поверхность накрыть бумажными салфетками.
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Уже потом все намочите белым уксусом. После этого вся сажа буквально начнет сходить сама. Удалите грязь и просто насухо протрите чистым бумажным полотенцем, чтобы добиться идеальной чистоты, сообщает YouTube-канал «Бери и делай».