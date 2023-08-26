Рецепт котлет из кабачков: готовятся за 20 минут — получаются вкуснее, чем из мясного фарша

Сезон кабачков в самом разгаре. А это значит, что почти в каждом доме есть запас этого великолепного овоща. Если у вас тоже завалялась парочка, то не ждите, когда они испортятся. Лучше приготовьте сочные котлеты по этому рецепту.

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Вам потребуется: 2 кабачка, 200 граммов вареного риса, 2 столовые ложки муки, 2 куриных яйца, 50 миллилитров растительного масла, 2 луковицы, половина чайной ложки соли, паприка и черный перец по вкусу.

Для начала поставьте вариться рис. Затем снимите с кабачков кожуру, удалите семечки и измельчите овощи на крупной терке. Посолите получившуюся массу и уберите в сторону на 10 минут.

Пока кабачки настаиваются, нарежьте лук кубиком и обжарьте его на сковороде. Затем взбейте яйца и займитесь рисом. К этому моменту крупа уже должна свариться.

Переложите рис в глубокую посудину, добавьте к нему лук, яйца, муку, соль, приправы и кабачки. Последние перед этим нужно отжать, чтобы избавиться от лишней жидкости.

Хорошенько все перемешайте, сформируйте котлеты и обжарьте их на разогретой сковороде до появления золотистой корочки.

Источник: souspark.ru