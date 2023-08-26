Целых 30 тысяч рублей: социальная выплата для россиян заработает с 1 сентября

Многие россияне получают выплаты, которые положены от государства. И теперь приближается новый учебный год. Российским гражданам рассказали о мере поддержки на региональном уровне, размер которой составит 30 тысяч рублей. Эти деньги смогут получать студенты.
Речь идет о социальной выплате в виде стипендии, которую с 1 сентября 2023 года начнут получать студенты в Кировской области.
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Поясним, что расчитывать на эту выплату могут первокурсники местных федеральных государственных образовательных организаций высшего образования и их филиалов.
Также отмечается, что эту стипендию будут выплачивать на протяжении всего учебного года раз в месяц, но только при наличии необходимой успеваемости, пишет Life.