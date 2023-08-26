Целых 30 тысяч рублей: социальная выплата для россиян заработает с 1 сентября

Речь идет о социальной выплате в виде стипендии, которую с 1 сентября 2023 года начнут получать студенты в Кировской области.

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Поясним, что расчитывать на эту выплату могут первокурсники местных федеральных государственных образовательных организаций высшего образования и их филиалов.

Также отмечается, что эту стипендию будут выплачивать на протяжении всего учебного года раз в месяц, но только при наличии необходимой успеваемости, пишет Life.