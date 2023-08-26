Как нужно сажать тюльпаны в сентябре, чтобы они порадовали ярким цветением в новом сезоне — тонкости

Совсем скоро наступит пора сажать тюльпаны. Чтобы растения благополучно перезимовали и порадовали вас ярким цветением в будущем году, нужно соблюсти ряд правил.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Идеальным временем для посадки луковиц считается вторая половина сентября. Однако опытные садовники привыкли смотреть не на календарь, а на состояние почвы. Оптимальные условия наступят тогда, когда температура земли на глубине 15-20 сантиметров опустится до 10 °C.

Затягивать или спешить с посадкой не стоит. Помните: процесс укоренения займет не менее 2 недель. Если приступить к делу раньше срока, луковицы прорастут, и это приведет к вымерзанию. А в случаях более поздней посадки тюльпаны не успеют дать корни, и это тоже приведет к гибели культуры.

Участок для посадки нужно подготовить заранее: примерно за 2 недели до мероприятия. Землю необходимо перекопать и удобрить смесью золы, суперфосфата и сульфата калия.

Глубина посадки тоже очень важна. Она должна быть в районе 15-20 сантиметров. Чем легче грунт, тем глубже нужно сажать. Расстояние между луковицами: 10-15 сантиметров. Чтобы защитить тюльпаны от морозов, можно прикрыть клумбу тонким слоем торфа.

Источник: izvmor.ru