Сажаем озимый чеснок правильно: добавьте этот компонент в каждую лунку — головки вымахают с кулак

Чеснок можно сажать как весной, так и осенью. Если вы готовите грядку под зиму, то знайте: к посадке нужно приступать в конце сентября или даже в октябре. Все зависит от климата в вашем крае.

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Важное условие: растение должно успеть укорениться до наступления холодов. А вот появление пера недопустимо. Поэтому подбирайте время, исходя из этих рекомендаций.

Если вы планируете вырастить крупные луковицы, не забывайте о том, что культуру нужно подкормить. Сделать это можно прямо во время посадки.

В качестве удобрения можно использовать компост, базальтовую муку или золу. Питательный состав следует вносить прямо в посадочную лунку. Такое удобрение обеспечит чеснок фосфором, калием, кальцием, серой и другими ценными элементами.

Соблюдайте эти советы, и чеснок вас приятно удивит. Луковицы вырастут невероятно крупными и сочными.

Источник: nashkraj.by