В Роспотребнадзоре раскрыли секреты: как правильно выбрать картофель — самый вкусный

Он напомнил, что этот корнеплод имеет в своем составе соединения, которые благоприятным образом влияют на здоровье. Но чтобы получить наибольшее количество пользы следует выбирать хороший картофель.

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Специалист назвал пять самых важных признаков хорошего картофеля. Он должен быть плотный и твердый, а также не иметь трещин. При разрезании картошка не должна раскалываться. нужно обратить внимание на кожуру, на которой не должно быть никаких шероховатостей. Также на ней не должно быть темных пятен. Глазки могут быть, но неглубокие.