Это дешевое средство прочистит любые трубы: залейте и подождите 30 минут — засор растворится

Если в вашей квартире засорились трубы, не торопитесь вызывать мастера. Раскручивать сифон или покупать дорогую бытовую химию тоже не нужно. Устранить проблему можно с помощью подручных средств. Все необходимое найдется на кухне и в ванной комнате.

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Рецепт простой. Возьмите 20 гр лимонной кислоты, 2 ст ложки соды, 1 ст ложку любого средства для мытья посуды и такое же количество зубной пасты. Залейте эти ингредиенты стаканом горячей воды. Подождите 2-3 минуты и влейте получившуюся смесь в сливное отверстие.

Засеките полчаса. Когда время пройдет, откройте кран с горячей водой. Через пару минут засор останется в прошлом.

Источник: cpykami.ru