Сквозь Близнецы, Рака, Льва и Деву: к Земле летит зеленая комета, которую можно будет увидеть в ночном небе

К Земле подлетает зеленая комета C/2023 P1, открытая 12 августа японским астрономом Хидео Нишимурой и названная в его честь. К середине сентября она может стать видимой для жителей планеты.

«Учитывая непредсказуемость комет, предсказать степень видимости Нишимуры невооруженным глазом в сентябре нельзя, но есть вероятность, что это произойдет», - передает ТАСС слова сотрудников Московского планетария. «Приближаясь к Солнцу, комета испаряется, и у нее начинает расти газовый и пылевой хвост, который сегодня уже фиксируют астрономы-наблюдатели. В момент прохождения перигелия (середина сентября) яркость кометы прогнозируется на уровне второй-третьей звездных величин, сопоставимой со звездой созвездия Кассиопея. При ясной погоде ее можно будет наблюдать невооруженным глазом».

13 сентября Нишимура окажется на минимальном расстоянии от Земли - 34 миллиона километров. А 18-го числа комета пройдет перигелий - ближайшую к Солнцу точку.

А пока что с каждой ночью комета становится все ярче. Сейчас она уже достигла десятой звездной величины, и ее можно наблюдать в любительские телескопы с диаметром 15 сантиметров в течение нескольких часов до рассвета, уточнили астрономы.

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С конца августа до начала сентября Нишимура пролетит по зодиакальным созвездиям Близнецы и Рак. К середине сентября пройдет через созвездие Лев, а во второй половине месяца перейдет в Деву.