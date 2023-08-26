Помидоры на зиму по старинному русскому рецепту «Красная девица»: вкуснее не бывает

Присматриваете подходящий рецепт соленых томатов? Можете остановить поиски. Он перед вами. Вкуснее помидоров вы просто не ели! Попробуйте и убедитесь сами.

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Вам потребуется: 1 ст ложка сахара, 1 ст ложка соли, 1 лавровый лист, 2-3 горошины черного перца, 1 звездочка гвоздики, несколько веточек морковной ботвы, четверть моркови, 2-3 зубчика чеснока и 0,5 ч ложки лимонной кислоты.

Помойте и обсушите помидоры. Сделайте по одному проколу в области плодоножки. Это нужно, чтобы томаты не полопались. Снимите кожуру с моркови и нарежьте корнеплод кружочками. Почистите чеснок и разрежьте его на две части.

Теперь можно приступать к наполнению банки. Этого количества ингредиентов хватит для литровой закрутки. Положите на дно емкости морковную ботву, чеснок, пару ломтиков моркови, приправы и помидоры. Залейте все это кипятком. Накройте банку крышкой и подождите.

Через 15 минут слейте воду. Добавьте в банку соль, сахар и лимонную кислоту, а затем залейте помидоры очередной порцией кипятка. Закатайте банку. Переверните ее на крышку, укутайте полотенцем и оставьте в таком положении до полного остывания рассола.

Источник: novostivl.ru