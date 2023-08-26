Жир со сковороды слезет даже без горячей воды: вот что нужно добавить

Отмывать сковороду от жира всегда неприятно и долго, а без горячей воды и вовсе не представляется возможным, но вы только попробуйте этот способ! Всего одно средство, любая вода и чистейший результат гарантирован.

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О пользе этого средства говорят многие, но главное — ему под силу даже стойкие загрязнения. Представлено оно в виде порошка и пользоваться им одно удовольствие — это горчица.

Обильно нанесите средство на дно сковороды, оставьте на 2-3 минуты, после чего влажной губкой начните очищать поверхность, ополосните. Вы удивитесь, но жир слезет на глазах, не оставив и миллиметра липкого слоя.

По материалам портала belnovosti.by