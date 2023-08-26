Гортензия обожает эту подкормку: побалуйте растение до начала сентября — цветок станет еще ярче и пышнее

Гортензия не требует много внимания. Однако ей тоже иногда нужно уделять время. Чтобы кусты пышно и ярко цвели до первых морозов, необходимо подкормить растения особым составом в августе.

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В конце лета гортензиям нужен калий и фосфор. Эти элементы помогут растению оставаться в отличной форме в непростой осенний период. А вот от удобрений с высоким содержанием азота лучше отказаться.

Для приготовления питательного состава нужно соединить 10 литров отстоявшейся воды с 1 большой ложкой лимонной кислоты и таким же количеством монофосфата калия.

Полученную смесь необходимо вносить методом полива. Этого количества раствора хватит для подпитки одного взрослого растения.

Источник: novostivl.ru