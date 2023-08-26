Как отличить охлажденную рыбу от размороженной: внимание на этот признак

Принято считать, что прошедший заморозку продукт теряет свои полезные свойства и становится менее вкусным, а потому охлажденная рыба ценится гораздо больше, чем размороженная.

Продавцы знают и пользуются этим, нередко выдавая разморозку за свежий продукт. Однако есть верный признак, по которому распознать охлажденку можно в два счета.

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Обязательно при выборе на рыбу нужно надавить. В отличие от заморозки охлажденная продукция упругая и не оставляет ямок. При надавливании на размороженную рыбу на тушке останутся вмятины.

Срок хранения охлажденной продукции невелик — всего 7-9 суток у мелких особей, и 10-12 суток — у потрошенной и крупной рыбы. Все это — с учетом транспортировки и реализации, предупреждает портал «Городовой».