Теперь всегда так моем окна: стекла чистые несколько месяцев — пыль не оседает, грязь не липнет

Мытье окон нельзя назвать приятными домашними хлопотами. Это длительный и утомительный процесс. Поэтому многие хозяйки мечтают найти средство, которое сохранит стекла чистыми в течение нескольких месяцев.

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Если вы в их числе, можете считать, что мечта сбылась! Такое средство действительно есть. И оно доступнее, чем вы думаете.

Речь идет об ополаскивателе для посудомоечных машин. Его нужно использовать в самом конце, когда дело доходит до полировки.

Все просто. Возьмите 2 столовые ложки ополаскивателя и 2 литра теплой воды. Доведите состав до однородного состояния. Смочите в нем тряпку и протрите ею вымытые окна.

После такой процедуры стекла будут чистыми минимум 3 месяца. Защитная пленка из ополаскивателя будет отталкивать пыль и любые другие загрязнения.

Источник: cpykami.ru