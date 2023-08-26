Фарш в ресторанах делают только так: вкуснейший и без лишних добавок

В сочном и вкусном фарше, блюдами из которого угощают в ресторанах, нет никакой магии. Повара не используют усилители вкуса и в целом обходятся без лишних добавок. В чем же их секрет?

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Как ни парадоксально, но хитрость в качественном мясе. Профессиональные кулинары не крутят фарш из остатков мяса, поскольку оно напрямую влияет на конечный вкус блюда.

Идеальными для сочного и вкусного фарша считаются говяжий или свиной окорок, либо цыпленок целиком (без костей и кожи). Из этих частей получается лучший фарш, которому просто не нужны лишние добавки.

По материалам портала «Городовой».