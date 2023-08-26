Нужна ли соль в пельменном тесте? Вот что думает об этом шеф-повар

Некоторые хозяйки присаливают тесто для пельменей, а кто-то — нет, считая, что так оно получается жестким и плохо раскатывается. На чьей же стороне правда?

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Вопреки распространенному мнению, тесто плохо раскатывается из-за клейковины муки и количества добавленной жидкости. Соль же никак не влияет на эластичность теста, и единственная ее функция — это вкус.

Если говорить о том, как правильно, то опытные кулинары не добавляют соль в пельменное тесто. На деле в этом нет необходимости, так как в процессе варки все равно приходится подсаливать воду.

По материалам портала «Городовой».