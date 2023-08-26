Эти цветы никогда нельзя дарить учителю: испортите 1 сентября

На носу 1 сентября, а вместе с ним и выбор букета для любимого педагога. Магазины предлагают десятки различных композиций, однако чаще всего они составлены из цветов, которые категорически нельзя дарить учителю!

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Вручив ароматную красоту из списка «запрещенных» вы рискуете испортить человеку 1 сентября. Чтобы этого не случилось, не стоит даже засматриваться на букеты из луговых и полевых растений. Их пыльца — настоящий кошмар для аллергиков!

Наиболее аллергенными считаются лилии, гиацинты, ромашки, герберы, хризантемы, астры и георгины. Менее аллергенные сорта — это тюльпаны, ирисы, флоксы и закрытые розы. Если выбор пал на последние — помните: молодому педагогу лучше вручать розы в светлых оттенках.

По материалам издания 1rre.ru.