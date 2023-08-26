Пирожки с этой начинкой съедят даже привереды — необычно и безумно вкусно

Откажитесь от традиционных начинок в пользу сезонных фруктов и ягод, и от таких пирожков не откажутся даже привереды! Вот один из вариантов идеального сочетания.
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Возьмите персики (0,5 кг), малину (0,2 кг), сахар (0,2 кг), 2 палочки корицы и — вишенка на торте — лаванду (10 г).
Персики нарежьте кубиком, смешайте с малиной, отправьте на сухую сковороду вместе с пряностями и жарьте до тех пор, пока не выпарится жидкость. Достаньте лаванду и корицу, так как за время томления пряности отдали свой аромат, и больше не нужны; начинка готова!
После остывания приступайте к формированию пирожков. Готовить выпечку можно как на сковороде, обжаривая с двух сторон до золотистости, так и в духовке, — на вкусовые качества это не повлияет.
По материалам портала «Городовой».