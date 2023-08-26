Всегда удобряем розы мощным стимулятором в августе — тут же даст тугие бутоны: никаких болячек, цветет пышно

Готовим универсальное удобрение для розы — это средство можно вносить все лето, особенно делать это нужно в августе, чтобы подготовить кустики к зимовке. Просто льем мощный стимулятор под розу, напитывая грунт. Это средство устранит все болячки, пройдет вялость, роза тут же даст новые тугие бутоны: цветет пышно, как весной. Благодаря удобрению повысится ее морозостойкость.

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Для приготовления подкормки 1 ст.л. суперфосфата нужно растворить в одном литре горячей воды. Затем разбавить до 10 литров водой, настаивать не более суток. Далее влить в раствор одну столовую ложку 9% уксуса, добавить 1 ст.л. сульфата калия.

Этим удобрением нужно полить розы из расчета 3 литра настойки на один квадратный метр посадки цветов.

По материалам Telegram-канал «Все в сад. Дача. Сад. Огород».