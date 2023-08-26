Полили огурцы нашатырем и отсчитали 4 дня: поперли новые завязи — огурчики ровные, не горчат

Это удобрение можно вносить под огурцы даже в августе — тут же попрут новые завязи, вместо одной сразу три: урожай собираем тазами. Огурчики ровные, пропал горький вкус — сочные, так и хрустят. А всего лишь нужно копеечное аптечное средство.

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Для приготовления удобрения смешиваем 2 ст.л. нашатырного спирта в 10 литрах тепловатой воды. Поливаем огурцы один раз в две недели, вводя 1 литр под корень каждого кустика на огороде. Уже через 3-4 дня от желтых листьев не останется и следа, огурцы дадут новые завязи и плоды.

По материалам Telegram-канал «Типичный дачник»