В таких джинсах вас точно засмеют — избавляемся без сожаления

Джинсы этой модели безвозвратно устарели и вместо восторженных взглядов собирают скорее насмешки. Они по-прежнему широко представлены в магазинах, но при этом — яркий пример того, что покупать точно не стоит.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Относятся к таким моделям полюбившиеся многим джегинсы. Они облегают фигуру, не сковывают движения и будто невесомые, но обтягивающая одежда утратила свою актуальность. Стилисты рекомендуют срочно избавиться от джегинсов.