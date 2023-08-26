В таких джинсах вас точно засмеют — избавляемся без сожаления

Джинсы этой модели безвозвратно устарели и вместо восторженных взглядов собирают скорее насмешки. Они по-прежнему широко представлены в магазинах, но при этом — яркий пример того, что покупать точно не стоит.
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Относятся к таким моделям полюбившиеся многим джегинсы. Они облегают фигуру, не сковывают движения и будто невесомые, но обтягивающая одежда утратила свою актуальность. Стилисты рекомендуют срочно избавиться от джегинсов.
Джегинсы больше не актуальны. Фото: соцсети
В моде джинсы свободного фасона, также рваные модели с талией любой посадки, однако этот вариант скорее для молодых женщин. Дамам старше 55 лучше выбирать фасоны без дырок высокой или средней посадки.
По материалам портала «Городовой».