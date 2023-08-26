Унитаз никогда не моем — сверкает чистотой: киньте это в бочок, само смывает мочевой камень

Отмыть унитаз от желтого мочевого камня и налета можно легко и просто — даже не прикладывая особых сил. Запоминайте трюк, которому научила турецкая горничная. Просто киньте чудо-средство в бачок унитаза, при каждом смывании чаша будет становится все чище и чище: сделайте это на ночь, утром не узнаете свой «кабинет». После смывания нужно просто пройтись ершиком по стенкам унитаза.

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Берем небольшую пластиковую бутыль и наливаем любимое дезинфицирующее средство, а также средство для мыться посуды. Затем делаем несколько небольших дырочек и погружаем бутылку в бачок унитаза. Это средство при каждом смыве будет омывать чашу унитаза, убивая бактерии и устраняя неприятный запах, а также следы от налета.

По материалам Telegram-канал «Современная хозяйка»