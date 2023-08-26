Льем в лунки настойку на дрожжах — в рост пойдут даже засохшие огурцы: за ночь убрали все желтые листья

В августе льем в лунки под огурцами мощный стимулятор — спасет даже засохшие посадки: так за ночь убрали все желтые листья. Огурцы тут же пошли в рост, собираем урожай с огорода тазами. Берем копеечное удобрение на дрожжах и молоке. Дедовский метод, который проверен на все 100%.

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Для того, чтобы приготовить подкормку нам понадобится: развести 1 литр молока с небольшим процентом жирности с 9 литрами теплой воды. Затем добавляем в раствор 1,5 с.т. сухих дрожжей. Оставляем на час-два, пока дрожжи полностью не растворятся.

Вечером нужно полить огурцы водой, а следом внести в лунки это чудо-средство. Уже через день эффект будет заметен. От желтых листьев не останется и следа, огурцы пойдут в рост, никакой вялости.

По материалам Дзен-канал «Удачный урожай»