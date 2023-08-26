Этот яблочный пирог в сто раз круче шарлотки — готовится на сковороде всего за 20 минут

Яблочный пирог готовят не только в духовке. Вариант с жаркой на сковороде не менее вкусный, готовится такое лакомство всего 20 минут и, по мнению опытных кулинаров, получается еще круче полюбившейся многим шарлотки.

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Для теста понадобятся:

мука — 200 г,

разрыхлитель — 7 г (1 ч. л. с горкой),

сахар — 100 г,

соль — 1/4 ч. л.,

молоко — 200 г,

растительное масло — 80 г,

крупное яйцо — 1 шт.

Для начинки:

Яблоки — 2 шт.,

тростниковый сахар — 60 г,

корица — 2 ч. л.,

сок лимона — 1 ч. л.

Яйца, сахар и соль взбиваем венчиком, вливаем молоко, растительное масло, просеянную муку с разрыхлителем и замешиваем тесто.

Убираем сердцевину из яблок и разрезаем их на пластинки толщиной 5-6 мм, а чтобы они не потемнели — сбрызгиваем лимонным соком.

Сковороду смазываем подсолнечным маслом до самых краев и равномерным слоем распределяем по дну посуды тростниковый сахар (он придает блюду карамельные нотки). Выкладываем яблоки, присыпаем корицей и вливаем тесто (оно должно покрыть фрукты).

Готовится пирог под крышкой на минимальном огне 20-22 минуты. По истечении времени подденьте лакомство лопаткой, прикройте тарелкой и переверните сковороду — так извлечь сладость проще всего. Приятного аппетита!

По материалам портала «Городовой».