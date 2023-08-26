Что делать, если вещи после стирки стали вонять: срочно исправляем ошибки

Если после стирки вещи не приобрели свежесть, а наоборот, стали источать легкое зловоние, то значит были допущены ошибки. Либо подобран неправильно уход, либо режим выбран не тот, либо вообще слив засорился. Также присутствие тухлого флера может стать следствием низких температур.

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Как бы то ни было, терпеть несвежие вещи в своем гардеробе не стоит. Надо разобраться в проблеме. И вот каким образом.

Проведите глубокую мойку стиральной машины пищевой содой. Следует взять четверть стакана этой щелочи, столько же воды, и вылить в отсек для порошка. Одновременно в этим залить в сам барабан 2 стакана уксуса и запустить полный режим полоскания. Эту процедуру следует повторять регулярно.

По материалам сайта Belnovosti