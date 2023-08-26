Что приготовить из моркови на зиму: такую закуску вы еще не делали, а зря - нереально вкусно

Морковка тоже может быть самостоятельной закуской на зиму, причем, очень вкусной, если знать, как ее приготовить. Ароматная, яркая и оригинальная, она понравится не только взрослым, но и детям.

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Готовим так: берем 1 кг моркови, 0,5 кг сладкого перца, 2 кг помидоров, 2 штуки перца острого, 1 головка чеснока, 150 г сахара 1,5 столовых ложки соли, 1 ч. л. кориандра, 2 лавровых листа, 100 г 9%-ного уксуса, 200 г растительного масла.

Все овощи измельчаем в мясорубке или блендере, отправляем во вместительную кастрюлю с толстым дном, солим, сахарим, добавляем специи и растительное масло.

Когда вся эта красота закипит, убавляем огонь на самый слабый, тушим 2,5 часа, регулярно помешивая. За 10 минут до финиша добавляем измельченный чеснок, лавровый лист, и в самом конце наливаем уксус, тщательно перемешиваем, выключаем. И разливаем по банкам, закручиваем, убираем в темное место остывать.

По материалам Телеграм-канала «Домашние заготовки‎»