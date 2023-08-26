Вкуснее шарлотки, но тоже яблочный: приготовили пирог на сковородке – объедение

Приготовить яблочный пирог можно не только в духовке, но и на сковородке. Это очень легкий способ побаловать себя вкусной выпечкой. Причем, каких-то сложностей в этом деле нет, все наоборот очень просто.

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Надо взять 200 г муки, 100 г сахара, 200 г молока, 1 яйцо, 80 г растительного масла, 1 ч.л.разрыхлителя и четверть чайной ложки соли.

На начинку понадобится 2 яблока, тростниковый сахар в объеме 60 г, 2 ч.л.корицы, 1 ч.л.сока лимона.

Яйцо с сахаром и солью взбиваем венчиком, вливаем молоко, масло, просеиваем муку и замешиваем тесто. Оставляем «отдыхать», готовим пока начинку.

Яблоки разрезаем на пластинки, сбрызгиваем лимонным соком. Разогреваем сковородку, которую щедро смазываем маслом до краев и высыпаем тростниковый сахар. Затем выстилаем дно яблочными пластинками. Сверху посыпаем корицей, выкладываем тесто, которое должно покрыть все яблоки.

Накрываем крышкой и жарим 20-22 минуты на медленном огне. Когда готов, переворачиваем его на блюде вверх яблоками, и можно пить чай.

По материалам сайта «Городовой»