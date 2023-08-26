Сразу после 28 августа: финансист Антонов предсказал поведение доллара в конце месяца

После продолжительного роста доллара и резкого скачка выше 100 рублей «американец» замер на рубеже 93-94 рублей. Сейчас многих волнует, куда валюта держит путь дальше.

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов объяснил стабилизацию доллара за последние дни тем, что Центробанк поднял ключевую ставку сразу до 12%. Кроме того, рубль поддерживается тем, что экспортеры продают выручку в канун налогового пика 28 августа. И считает, что после этой даты мы увидим рост.

«Слабость нефтяного рынка и укрепление доллара давят на рубль. После 28 августа мы ожидаем ослабления рубля к доллару до 98 рублей, евро — до 105 рублей, юаня — до 13,30 рублей», - считает Антонов.

По материалам сайта mk.ru